刑求逼認「發匪黨傳單」判10年 促轉會為林金堂平反

2019-06-05 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不法，行政院促轉會近期認定林金堂之有罪判決，屬違反自由民主憲政秩序，應予以平反罪名。據調查，林男當年遭到刑求逼認，才會自白供稱「與白猴一起到桃園發匪黨傳單」，結果軍審在沒任何證據下，僅憑警方詢問的自白筆錄，認定林金堂為匪宣傳，判處10年有期徒刑、褫奪公權6年。

促轉會決定書提及，該案同案被告有2人，其中林阿鐘過去已依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」獲得補償，其有罪判決暨其刑、保安處分的宣告，也於「促進轉型正義條例」施行之日均視為撤銷。

惟林金堂部分未獲處理，促轉會遂依法重新調查，發現林所受判決，屬於威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則的刑事案件。

促轉會查出，林金堂在偵查過程中疑遭到警方刑求，該件判決卻隻字未提，逕採任意性有疑慮的自白，嚴重違反「證據裁判原則」，無視「犯罪事實應依證據認定」。

據了解，該判決以林金堂於警方偵訊所做自白，據以起訴及判決，台灣省保安司令部當年偵訊筆錄記載，「問：38年夏天，楊樹發叫你同去白猴散發傳單，事情不會錯？答：沒有這回事。問：你在刑警隊為何這樣說呢？答：沒有這回事，刑事迫我說的。」

另一份審判筆錄也記載，「問：你於38年夏與楊樹發、白猴到桃園崑崙路口散佈匪黨的傳單，這些傳單是那裡來的？答：有一晚上，楊樹發叫我到崑崙路口去包一個工程，因為下雨，我身體有病，沒有與他去，他自己去，我不知道做什麼事。問：你在刑警隊及保安處已經承認了，為什麼現在翻口供呢？答：在刑警隊被打，在保安處沒有問。」

林金堂在1952年7月14日，以書面報告向軍事審判官提及，「在押人在刑警隊被審之時，刑警隊強迫在押人要說出到龜山散佈傳單之情事...因為在刑警隊時被非法拷打，沒有辦法之下，被迫順著訊問人員的意思承認的...」

促轉會指出，林當時向軍事審判官提出「刑求抗辯」，公設辯護人也請求調查其自白任意性，軍事審判官卻從未調查，判決書也不置一詞，漠視甚至掩飾可能存在的刑求現象。

促轉會強調，該案判決未解釋「懲治叛亂條例」第7條「有利於叛徒之宣傳」是指什麼？也無說明「匪黨傳單」內容為何，僅以警詢筆錄有記載「匪黨傳單」4字，論斷林金堂有利於叛徒之宣傳，率行論罪嚴重牴觸「正當法律程序原則」，亦侵害言論自由。

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