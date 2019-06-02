1239萬不當黨產納特種基金 六部會分配比例出爐

2019-06-02 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會追討國民黨及其附隨組織不當黨產，祭出「移轉國有」及「追徵」處份金額，累計達687億餘元，因被處分人不服提訟，目前僅追回1239萬9008元，這筆錢將依「促轉條例」規定納入特種基金，作為社福、轉型正義及人權教育用途。

據悉，促轉會5月已將基金設置計畫書函送行政院，尚待政院核定，而109年度基金可用額度1239萬9008元，經跨部會規劃分配比例，國發會檔案局分配25%、教育部20%、衛福部20%、國家人權博物館20%、法務部10%、促轉會5%。

國發會檔案局109年度分配309萬9000元，將用於推動政治檔案的開放應用；教育部分配到247萬9000元，用於推動人權教育；衛福部分配247萬9000元，用在提供長照、心理、社福相關專業人員政治暴力創傷療癒培訓計畫，及服務或轉介創傷心理治療等相關課程。

促轉會表示，人權館分配到247萬9000元，將用於推動人權繪本共讀、政治受難者藝術創作工作坊，及其他轉型正義相關文化事務；法務部分配10%，計123萬9000元，用於推動司法人員人權教育增能培訓；促轉會分配62萬4000元，會用於推動基金行政管理、其他轉型正義相關事項。

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