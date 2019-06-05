受難者原判10年被改判唯一死刑 促轉會：軍審猶如老蔣魁儡

2019-06-05 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不法，行政院促轉會依法重新調查陳實、江石蓀等政治受難者之刑事有罪判決，發現台灣省保安司令部猶如前總統蔣介石的魁儡，審判過程違反「審判獨立原則」，原本判處10年有期徒刑，最後竟改判唯一死刑，案件最後核定者為蔣介石一人。

促轉會依「促進轉型正義條例」第6條第3項2款規定，針對劉永祥、劉郎雄、吳榮發、劉茂已、陳實、江石蓀、林金堂等7人的刑事有罪判決進行調查。

被執行死刑的劉永祥案中，同案被告共7人，其中張敏之、鄒鑑2人已依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」獲補償，罪名也依法公告撤銷，但劉永祥仍未處理。

促轉會調查發現，陸軍第39師、台灣省保安司令部於偵查過程中，以疲勞訊問、刑求等不正方法，取得張敏之、鄒鑑、劉永祥，及其他遭控加入「共產黨新民主主義青年團」的煙台聯中學生自白，不僅侵害人性尊嚴，亦嚴重違反自白任意性原則。

該案當年進入審理程序時，時任台灣省保安司令彭孟緝指派，依法應迴避的舒紹鴻擔任審判長、王傳鑫擔任審判官，嚴重侵害被告受憲法保障公平審判的權利。

「除張敏之自供外，並未調查其他事證，即判死刑！」促轉會查出，陸軍第39師進行第一波調查行動後製作「破獲共匪兵運組織事實概要」。

據促轉會決定書，該案破獲關鍵竟是「詳加研究」煙台聯中于姓學生信件中，有「等著看吧！快啦！不要對外人說」的隱語，再透過多達10次的反覆訊問，軍方先取得于生在自白說出「受劉永祥領導」，繼而逮捕劉永祥進行秘密偵訊，最後再處以死刑，該案最後核定者為東南行政長官陳誠。

此外，在陳實、江石蓀案件中，原本判決2人參加叛亂組織，均處有期徒刑10年。之後，台灣省保安司令部在1955年8月改判死刑，陳實、江石蓀被控「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」，全部財產除酌留家屬必需生活費外沒收。

促轉會決定書認定，陳實、江石蓀所受刑事有罪判決中，「意圖以非法之方法顛覆政府，而著手實行之部分，係秉總統意志而作成，有違憲法有關權力分立，及審判獨立原則」。

促轉會調查，依判決事實欄所載，陳實在1947年5月加入新民主主義青年團、江石蓀在1948年2月加入共產黨，二人加入組織的時間，均在「懲治叛亂條例」公布施行之前，且當年起訴書和前二次判決均載明，「未發現2人來台後有為匪工作的情事」。

促轉會指出，該案判決僅以2人未自首，就認定陳實、江石蓀繼續參加組織，並進一步涵攝著手實行內亂的構成要件，實質上已構成回溯處罰。

2人在1954年8月第一次判決，被處以有期徒刑10年，到1955年8月軍法合議庭上，范明、王明馴、彭國壎3名軍法官改判其死刑，呈核者是時任國防部長的俞大維、代參謀總長彭孟緝、總統府祕書長張羣、參軍長黃鎮球，最後核定者為總統蔣介石。

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