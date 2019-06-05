黃文財出現喊告！稱手機故障被誤會失聯 黃光芹有他電話卻未平衡

2019-06-05 14:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃文財出現了！他表示這幾天因手機故障，被誤會「失聯」，其實他連同學群組都不見，至於被稱是鬥李佳芬集團裡應外合的關鍵人，黃文財強調「黃光芹媒體人有我電話，卻未找我平衡」，要求她儘快做出澄清，否則提告。

韓國瑜親信、高市輪船公司董事長黃文財，當吳子嘉爆料韓與王小姐有婚外情私生女事件，突然神隱、失聯多天，也請假未進辦公室，黃文財今接受訪問，打破沈默，對於送數千萬安家費給王小姐傳聞，黃表示「長這麼大，不曾見這麼多現金」，相關王小姐的問題，則以進入司法程序，不方便多說。

黃文財表示，目前尚未接獲「證人」傳票，未來會到法庭上陳述、說明；至於資深媒體人黃光芹指，黃文財扮演「裡應外合」角色，黃強調從未聽說過所謂的「反李佳芬集團」，他也反問黃光芹「我有什麼動機反李佳芬？」「妳有來問我平衡嗎？」

他指黃光芹這樣的言論，敎他以後怎麼做人、面對人，黃文財表示黃光芹講他是裡應外合的角色，已造成內心嚴重傷害，希望她能夠儘快出來做澄清，否則將考慮提告。

黃文財今年56歲，他和韓國瑜於政大求學時結識，後來，韓國瑜接任北農總經理時，黃文財為北農專員，黃文財後來辭職陪韓南下高雄打選戰，韓國瑜被美麗島電子報董事長吳子嘉爆料婚外情與私生女，被韓國瑜告上法院，親信黃文財成為最關鍵的人。

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