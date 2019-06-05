遭爆有同性伴侶 王浩宇提告、求償40萬要全捐育幼院童

2019-06-05 11:03

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園市議員王浩宇今日上午由律師江曉俊陪同前往桃園地方法院中壢簡易庭遞狀，針對游姓房仲、國民黨桃園市議員詹江村在他的服務處公開指稱他和綠黨前平鎮區市議員參選人歐陽霆是同性伴侶，游女曾想要送洋裝給他等不實指控，提出損害賠償的民事告訴，對游、詹兩人各求償20萬元，相關求償金額，將全數捐予育幼院童。

王浩宇表示，綠黨長期支持同婚，歐陽霆是他非常好的工作夥伴，在他的服務處工作、去年一起代表綠黨分別在中壢區、平鎮區參選市議員，選舉結束後，歐陽霆還持續擔任他龍岡辦公室主任的職務。

王浩宇提到，游姓房仲是中壢龍岡地區非常有名的房仲，她跟她女兒的看板、照片到處掛在路邊，但和她沒有私人交情或關係，對於游女指控他和歐陽霆的關係完全不是事實，針對這件事他會要求游女和陪同的市議員詹江村在法庭上說清楚，對於任何不實的指控，游、詹兩人都須自己負責，在法庭說清楚，他也蠻好奇這些是怎麼幻想出來的。

王浩宇說，自己和韓國瑜最大的不同，就是他很快就提告，至於提出比較低的損害賠償（各求償20萬元），是考量這是比較容易被裁判的金額，其次是能比較快的時間能拿到判決，希望這個案子的調查時間能縮短，把不是事實的事情澄清。

至於未來有民事求償的部分，王浩宇強調，他會把求償金額全數捐予育幼院童，並請網友建議捐給哪個育幼院，希望把口水變成愛心，來照顧到地方上弱勢的小朋友。

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