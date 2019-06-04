收到傳說中的韓粉恐嚇信 王浩宇：韓粉真的比較沒理性…

2019-06-04 14:03

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨桃園巿議員王浩宇今天在臉書「我是中壢人」 PO文表示，「剛剛，收到傳說中的韓粉恐嚇信，這證明了，韓粉真的比較沒理性，我相信，越來越多人會醒來的！」

王浩宇表示，這封恐嚇信以斗大的紅筆，寫下「我X你媽滴，你太囂張了吧！高雄市關你屁事？我要❌你全家，過不了6月4日。」他在文末標註「#選總統難道不能被監督」、「#侮辱台灣民主越來越誇張」。

對此，在地中壢警分局尚未接獲王浩宇報案，不過，有眼尖網友表示「這個字跡跟黃捷（高雄市議員）收到的一樣耶！」

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