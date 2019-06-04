吳子嘉應訊4.5小時「快掛了」 稱檢方應會傳喚王小姐

2019-06-04 20:31

〔記者黃捷／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉指控，高雄市長韓國瑜與新莊王小姐婚外情，並產下私生子，挨告妨害名譽。台北地檢署今傳吳到庭說明，歷經長達4.5小時的訊問才結束，吳出來不僅頻喊「快掛了」，他並透露檢察官應會傳喚王小姐做證。

訊問結束後，吳子嘉接受媒體採訪表示，外界稱關鍵人物是黃文財，但他並不認識黃，兩人從來沒有見過面。針對黃光芹指這起爆料目的在於「鬥倒李佳芬」，吳澄清：「這跟我沒關係，照目前報導來看，李佳芬應該是被害人吧？」

吳子嘉表示，他跟檢察官談近5個小時，當然不是在裡面下象棋，他把整個全案，從這段時間有關韓國瑜的報導、事件始末，每個細節鉅細靡遺地做一個陳述，也留下相關物證，及日後可能傳訊的證人名單，而王小姐應該是一定要被傳喚的對象，因她本身是當事人之一。

吳子嘉說，因檢察官昨天通知到今天開庭，時間很臨時，很多採訪筆記都沒有帶過來，他的律師會在這兩天內再補答辯狀，把時間、地點、人物等細節補強。

吳強調，這是一個非常重大的事件，韓國瑜可能是中華民國未來的總統或候選人，他每一件事情包括私生活或婚外情等等，都應該接受最嚴格的檢驗。

另對於黃光芹指雙方最後會和解撤告，韓國瑜還私下找孫大千打電話給吳子嘉，吳表示，他跟孫是好朋友，但從沒談過本案，韓國瑜上周五提告，到目前為止都沒跟孫大千連絡過，但因全案已經進入司法，韓市長如果有意願要和解，他身為被告方，永遠是樂見其成，從來不會排斥。

另有媒體報導韓國瑜質疑整起事件是「用國家機器打韓」，另控告公務員涉嫌洩密，吳子嘉說，韓市長太誇張了，他為了初選無所不用其極，把自己扮演成被國家機器打壓的被害者，禮拜六造勢時也把他抹黑成打壓者，這些都是很低級的行為，建議韓最好不要再做這種事情，否則會對他個人品格帶來負面的影響。

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