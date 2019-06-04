李遠哲發起連署 要求小英「知所進退」挺賴選總統

2019-06-04 11:23

〔記者邱燕玲／台北報導〕「台灣海外網」近日刊出一份「李遠哲院長等發起的聯署書-請海內外鄉親週知」的通知，公開表明「請蔡英文總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退」，並請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與2020總統大選。並強調「這是李遠哲院長等發起的聯署書，如果您同意，請加入聯署」。

這份名為「台灣已走到興衰絕續的十字路口——我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲」的連署全文如下：

民主進步黨和中國國民黨正進行二０二０年總統大選的黨內初選。

我們對台灣民主政治的活躍，樂觀其成；但對民主進步黨做為現在執政黨的初選狀況，有話要說。

二０一八年九合一期中選舉，民主進步黨大敗。執政僅兩年半的蔡總統，在民意大規模反彈下，竟使民主進步黨丟掉半壁江山。

我們仔細檢視民主進步黨敗選原因，發覺到了二０二０年大選時，這些敗選原因將原封不動，依然存在。

再檢視敗選後蔡總統的作為，除積極下鄉，到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。

蔡總統在初選中的表現，更已使民主進步黨形象受到重創。

台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善經濟生活的期望不得滿足，因此民怨很大；

對岸政權又公然提出「一國兩制」的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，勇扮台奸，公然應和；

在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民主進步黨丟掉執政權和國會多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。

基於以上認知，我們明確建議：

1、 請蔡總統放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。

如此也可讓史家不必改寫蔡總統二０一六年立下的歷史勳功。

2、 請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與二０二０總統大選，讓賴清德以清新形象，奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在立法院的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個主權獨立國家的最高價值。

聯署人：

李遠哲：前中央研究院院長

陳永興：前《民報》董事長

金恒煒：凱達格蘭學校校長

許世楷：前駐日大使

蔡明憲：前國防部長

林明璋：中央研究院院士

張旭成：前國安會副秘書長

張璨鍙：前台南市長

游盈隆：台灣民意基金會董事長

張葉森：台灣社社長

李川信：台灣北社社長

陳昭姿：一邊一國行動聯盟理事長

郭長豐：一邊一國行動聯盟秘書長

郭正典：扁聯會理事長

余文儀：台灣社副社長

楊憲宏：台灣關懷中國人權聯盟理事長

楊緒東：台灣大地文教基金會董事長

鄭文龍：台灣制憲基金會董事

蕭曉玲：台灣敎師聯盟理事長

鄭新助：高雄議員/電台節目主持人

劉志聰：民報總編輯

黃越宏：法治時報社長

葉柏祥：《望春風週報》總編輯

吳祥輝：專業作家

王伯仁：民報專欄作家

童文薰：律師

邱一峰：律師

黃育旗：小留學生家長協會秘書長

李筱峰：台北教育大學教授

賀德芬：前台灣大學教授

李界木：前新竹科學工業園區管理局局長

王明哲：作曲家

陳銘堯：詩人，評論家

施並錫：師大美術學系教授

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