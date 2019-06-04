恁攏總來！歡迎全世界做客 蘇貞昌：4月國際旅客創紀錄

2019-06-04 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕雖然美中國際情勢緊張，但台灣的觀光實力仍有所發揮，行政院長蘇貞昌在臉書表示，今年4月有110萬人次的國際旅客來台，創同期紀錄。

蘇貞昌在臉書指出，「四月份的你，有沒有覺得台灣的人特別多？沒錯，這不是錯覺，今年四月，來台的國際旅客創新高！」蘇貞昌表示，今年4月有超過110萬人次的國際旅客來到台灣，比去年4月多了兩成以上，打破同期史上紀錄，其中「中國旅客多八萬 、香港客提升六萬七、日本旅客增加了四萬人次」，蘇貞昌鼓勵「繼續打拚！歡迎全世界都來做客！」

有趣的是，蘇貞昌來放上一張帶著墨鏡拿著帽子的休閒照片，說著「來！哩來！恁攏總來」，還不忘提醒「台灣很熱注意防曬喔！」讓網友直呼「為什麼院長每天都有這麼多可愛的造型？是美編P圖的嗎？」蘇貞昌則親自回應「活得精彩，造型自然亮眼」。

先前本報報導，據交通部觀光局統計，今年4月來台國際觀光客達110.1萬人次，較去年同期成長24.72%。以成長人次來看，中國市場4月來台增加7萬9605人最多，其次是香港增加6萬770人、日本增加3萬9226人、韓國增加1萬3659人、泰國增加8162人、菲律賓增加5043人。成長率則以俄羅斯最高達74%、大洋洲（澳大利亞）居次58.74%。

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