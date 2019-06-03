鄭聚然再槓館長 下戰帖「願上直播」教他認識苗栗

2019-06-03 12:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員鄭聚然與「館長」陳之漢的「叫爸」之爭持續延燒，今天鄭聚然發表聲明痛批館長滿口髒話、製造對立，藉此拼流量當網紅賺「髒錢」，質疑館長捐款是為炒作，怒嗆他「把『臭錢』收回去，別再欺侮苗栗人！」更下戰帖「只要館長敢約，我願意上他直播踢館，給他好好上一堂『如何認識苗栗課』」

苗栗縣立南庄國中接受中國酒商捐助營養午餐60萬元費用，但因捐贈儀式上應對方要求而遮蔽布條上的「中華民國」字樣，引發外界質疑遭受統戰；鄭聚然於議會公開表示，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」言論激起軒然大波，連蔡英文總統也表示無法認同。

鄭聚然近期連日與館長唇槍舌戰，館長承諾捐款南庄國中60萬，但要求鄭自稱賣國賊；鄭今發聲明再槓館長，痛批他無知又沒文化，捐錢只為炒作自己網紅事業賺「髒錢」，而此事牽涉兩岸及苗栗財政問題，遠超過館長的智商及理解能力，嗆聲只要館長敢約，「我願意上他直播踢館，給他好好上一堂『如何認識苗栗課』」

鄭聚然認為，民進黨政府上台後，台灣退將至中國起立聽中國國歌，就被綠營謾罵，而中國企業來台捐贈要求遮蔽中華民國字樣，也是受中國政府規定，跟統戰無關；且台灣曾捐款給中國學校，也未能收買人心、反攻大陸，如今中國經濟崛起，反來捐款苗栗學校，只是「禮尚往來」，稱館長自卑心態才會擔心「被收買」。

鄭聚然也嗆聲蔡英文，稱她若能於總統任內解決中央對苗栗財政統籌分配款不公問題，讓苗栗貧困學童有免費營養午餐可吃，一定到總統府當面道謝，且不論要叫她「蔡阿姨」、「蔡姊姊」或是支持她連任選總統都願意。

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