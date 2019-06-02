郭董找來當顧問 邱文達當年因5次食安風暴辭衛福部長

2019-06-02 23:00

〔記者林惠琴／台北報導〕積極尋求國民黨總統初選提名的鴻海董事長郭台銘，接受媒體採訪時，透露已邀請前衛福部長邱文達成為國政顧問一員，擔任健康醫療小組顧問。邱文達是衛生署改制衛福部後的首任部長，在醫界資歷也很亮眼，但擔任署長、部長期間，歷經5次食安風暴，最後在劣質豬油事件爆發後下台。

邱文達是神經外科醫師，曾任台北醫學大學校長、雙和醫院院長，獲第17屆「醫療奉獻獎」，還有美國公共衛生協會頒發的「大衛瑞爾公共衛生倡議獎」，是首位獲此殊榮的非美籍公共衛生醫療人士，醫療資歷亮眼。

不過，邱文達在擔任衛生署長、衛福部長共3年8個月期間，歷經5次食安風暴，包含2011年有業者違法將塑化劑加入起雲劑，造成多項食品遭到汙染；2012年開放含瘦肉精的美牛進口；2013年有業者違法將工業用黏著劑「順丁烯二酸酣」添加在澱粉製品；2013年有業者生產油品違法混入銅葉綠素；2014年有業者違法收購餿水油製作黑心油的劣質豬油等事件。

雖然這些事件也促成「食品衛生管理法」在2011年、2012年、2013年、2014年數度修法，強化管理，並改名為「食品安全衛生管理法」，但邱文達也在最後一次的劣質豬油事件爆發後請辭，回歸臨床醫學。

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