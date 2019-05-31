不會因鴻海被中國牽制 郭台銘稱有3個護身符

2019-05-31 12:51

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，今在中廣論壇專訪開始前接受記者聯訪，被問到民眾最關心會不會因鴻海被中國牽制，郭台銘說自己有3個護身符。

郭台銘說：「第一、中國有外商保護法、第二、中國也需要就業，中國第一就是要穩就業，另外，我提出穩台商，而且若兩岸關係有問題，這關係到全部台商的問題，不只是鴻海的問題。三、他們會把政治歸政治，經濟歸經濟。」

此外，郭台銘說，鴻海也在做產能調配，把鴻海在中國及海外的投資，搬回到台灣來。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法