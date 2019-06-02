郭台銘籌組國政顧問團 邱文達入列

2019-06-02 21:37

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海董事長郭台銘全力投入國民黨總統初選，郭台銘表示，現正籌組國政顧問團，預備提出政見白皮書，參與6月22日初選辯論，請前衛福部長邱文達擔任國政顧問團的一員，把科技應用在醫療健康領域，同時希望北京當局重視台灣加入世界衛生大會（WHA） ，台灣不能成為全球防疫的缺口。

郭台銘籌組國政顧問團，邀請邱文達在健康醫療小組擔任顧問，郭台銘說，台灣有很好的健保制度，怎麼樣把健保制度用科技，來幫所有老百姓提升健康的水平，也能用科技來改進健康的給付，讓健保基金能夠有比較好的財務結構。

郭台銘指出，他會請教邱文達怎樣能夠加入WHA，因為他（邱文達）過去有幾次經驗，WHA的問題關鍵在哪裡，怎麼樣能夠爭取到讓北京當局正視中華民國存在，健康的議題不應該有過分的政治，他會請教邱文達怎麼樣來擬定相關的議題，在自己的政見發表會上說明，同時也找了永齡健康研究院院長楊泮池、社會學者薛承泰一起開會，針對人口老化、少子化相關議題進行討論，找出對策。

郭台銘說，他和邱文達認識比馬英九還要早，大家在北醫，邱文達在景美萬芳醫院當院長的時候，他就在那裡做體檢。跟馬英九完全沒有關係，他跟邱院長的關係很多年了。

媒體詢問有關蔡英文總統說給她八年，會讓台灣脫胎換骨一事，郭台銘回應，她真的不懂經濟，也不懂科技，再加上很多事情執行是要有魄力，他比較有魄力，可以做一些有擔當的事情，他認為他來做一定會比她好。

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