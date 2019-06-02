徐旭東疑暗諷韓國瑜 網友酸韓粉恐又要搞抵制

2019-06-02 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市元智大學學校董事長徐旭東昨日出席畢業典禮致詞，不過他卻在致詞中，疑似暗諷高雄市長韓國瑜，此話一出引來台下轟笑討論，就有大學生在社群軟體（Dcard）大酸，「以後在路上看到裸體，不用手機、不開車、不逛百貨公司、愛買還有醫院，也不辦信用卡的。嗯！八九不離十是韓粉」。

徐旭東昨日在致詞時表示，「我們的市長是做事的，他不像某某市長；我們的市長（鄭文燦）要等到他有了業績之後，再去選另外一個工作我們的市長，他比較按部就班、比較認真，他要做了有實績之後，才要去選另外一個工作」。徐旭東接著表示，到時候很簡單，「也不用造勢那麼多他也就會當選了」，引來台下熱烈掌聲。

據Dcard貼文，一名就讀元智的學生發文稱讚昨日徐旭東的演講內文，「東東真的講的對極了！」他表示，根據東東大神的指示，直言「以後韓粉們不會在元智大學、亞東醫院跟亞東技術學院、愛買、遠百、sogo、遠傳電信、高速公路跟遠東銀行等地方看到，因為韓粉已經揚言要制裁任何抵擋韓國瑜的人，但是韓粉都不知道自己穿的就是遠東紡織弄的，以後高科技產品都不碰啊～」

他笑稱：「嗯！我懂了，只要以後在路上看到裸體，不用手機、不開車、不逛百貨公司、愛買還有醫院，也不辦信用卡的。嗯！八九不離十是韓粉」雖然昨日徐旭東隨後就表示，他的言論不涉及任何政治立場，不過，他的演講內文，仍引來網友熱議，成為學生們間的熱門話題。

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