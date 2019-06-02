評吳子嘉爆料 邱毅：幕後黑手是藍營內與韓相熟大老

2019-06-02 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜不僅有婚外情、生下一女，還給生活照顧費，讓韓氣得赴北檢提告妨害名譽，要吳拿出證據，而有媒體報導，吳預告週一將公布更重大內幕。國民黨前立委邱毅今上午在臉書發文，他認為從吳的爆料來看，「幕後的黑手；是藍營內某位與韓國瑜相熟的大老」，他另稱，「最可怕的敵人就在身旁」。

邱毅在文中表示，吳子嘉與其背後黑手，昨應是「集體崩潰」了，並推測「昨天在台北凱道的大造勢，已預示韓國瑜在初選一定過關，郭朱王都沒戲唱了」，他還說吳一連串爆料，「反而激發韓粉的危機感和鬥志，效果適得其反」。

邱毅在文中質疑，從吳「雜亂無章且戰且走」的爆料來看，「幕後的黑手不是蔡英文，而是藍營內某位與韓國瑜相熟的大老，而隔山觀火的柯文哲也趁機補了幾刀」，並稱「既然韓國瑜的初選過關已可預期，韓粉必須善待其他陣營」、充分尊重操盤主帥吳敦義。

邱毅在文中指出，「初選過關後，韓國瑜真正的考驗才會開始，殘酷的選戰才正式啓動，請牢記最可怕的敵人就在身旁，堡壘的崩潰都從受忽略的細節開始」，他認為韓未來的對手並非吳子嘉，而是蔡英文。

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