韓國瑜外遇生女？ 吳子嘉口中的「關鍵人物」黃文財神穩

2019-05-31 23:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，北檢調查菜蟲案當天，韓國瑜親信、高雄市輪船公司董座黃文財曾到傳聞中的韓國瑜密友王女家，幫韓國瑜收拾東西，直指黃文財是關鍵人，還歡迎黃文財提告，才能追出更多有趣事。而黃文財今天神隱整天，沒有到輪船公司上班。

黃文財56歲政大外交系畢業、政大東亞所，算是韓國瑜的學弟，兩人相識近30年。他曾說，韓國瑜失業，尚未進北農時，就已介紹好友王女與韓國瑜認識，只是一起打麻將的牌咖，有時也會打通霄過夜，就算黃文財有時隔天要上班先離開，還有其他牌友，韓國瑜與王女並無曖昧。

但隨著吳子嘉加溫爆料，黃文財今天到晚上10點仍未接記者電話，一整天神隱不知去向，無法得知他被捲入韓國瑜疑似私生女的桃色風暴真實性和說法。昨晚他受訪時以「胡說八道」回應吳子嘉的爆料內容，今天一反常態未如往常進辦公室，員工私下懷疑可能跟市長悄然北上吧？也有人猜測可能去找尋證據反擊？

據了解，黃文財也是資深媒體人，曾任中時報系記者，曾是新新聞主筆兼董事長特助、總編輯及總經理、副社長，以及改組後的民眾日報總編輯等要職，去年隨韓國瑜南下高雄市長，協助韓國瑜在媒體新聞操作與媒體公關，記者都稱他「財哥」，勝選後相當低調，直到今年一月底，他才獲韓派任輪船公司董事長，輪船公司員工私下說，董座親和力十足，沒有酬庸性質的官僚，但都不清他的過去。

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