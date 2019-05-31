痛批韓國瑜不顧市政北上提告 黃捷：總機直接變語音信箱！

2019-05-31 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜遭爆料有婚外情並育有一子，今下午北上親赴北檢提告美麗島電子報董事長吳子嘉，此舉旋即引來各界批評，質問「高雄沒地檢署嗎？」高市議員黃捷也在臉書上直言韓國瑜今天北上明顯是為了明天的造勢活動，更酸「總機從轉接變成語音信箱」。

先前因質詢韓國瑜爆紅，且被封為「新一代鄉民女神」的時代力量議員黃捷，今天在臉書上PO文針對韓國瑜北上提告一事，表示「其實要提告，不需要上班時間請假，可以委任律師遞狀、或自行寫刑事告訴狀，於下班後再行遞狀即可。」認為韓國瑜此舉不只拋下高雄市政，還增加了北檢和附近警局的秩序維持負擔，但「韓市長似乎認為這些都不重要」，直接指明韓國瑜根本是為了明天的凱道造勢北上！

黃捷表示，韓國瑜自上任以來，不論是市政會議、行政院會、萬安演習，他都可以缺席，甚至連自己代言的反毒博覽會都拋諸腦後。同時黃捷也表示自己今天已向高市府人事處索取市長的出勤紀錄，但未有下文，「我相信市民都很想知道，市長今天北上的行程，到底是請假還是翹班？」，「市長一心為選舉、無心市政，上週才講說會用六、日時間進行競選活動，過不到一週馬上就破功。」文末黃捷也忍不住酸：「原本打總機還會轉接，現在連總機都變語音信箱了，那高雄市民選出韓市長的意義何在？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法