韓國瑜「放生」反毒博覽會 黃捷批翹班選總統

2019-05-30 22:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院與市府將於6月1日在高雄巨蛋，舉辦全國反毒博覽會，韓國瑜不在參加名單上，要北上參加造勢晚會，黃捷批韓國瑜翹班選總統，「放生」反毒博覽會，是荒廢市政、放市民鴿子。

行政院與市府將於6月1日在高雄巨蛋，舉辦一場全國反毒博覽會開幕會，由中央及地方共同籌辦，從行政院、內政部、教育部等皆派員參加，但高雄市長韓國瑜居然不在名單上，理由竟是「他要參加造勢晚會」。

高雄市議員黃捷今表示，非常諷刺的是，市長韓國瑜與局處首長、桌球國手莊智淵，擔綱本屆「反毒代言人」，並拍攝反毒宣導影片，結果卻因為自己要北上凱道參加誓師大會，而再一次荒廢市政、放市民鴿子。

黃捷表示，市長韓國瑜口口聲聲說會利用下班時間選舉，但這件事就是大家疑慮的最好證明，她還以「放生反毒博覽會」KUSO市長韓國瑜宣導反毒，強調答應後不出席，竟是為總統造勢大會。

黃捷要求市長韓國瑜說明上班時間是週幾到週幾?幾點到幾點?現在缺席市政活動，跑去選舉，算不算翹班?尤其是市長韓國瑜選前政見特別提及反毒，可是選後不但要撤毒防局，還不參加反毒活動，到底有何居心?

黃捷認為韓國瑜身為市長，因為選舉不參加反毒活動，代表的不僅是無心於反毒議題，更凸顯帶職參選的嚴重瑕疵，她認為韓國瑜如此無心市政，請快辭職市長再參選總統!

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