高雄就有地檢署！黃捷怒轟韓國瑜：去提告還是去造勢？

2019-05-31 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（30）日遭爆料有婚外情並育有一子，韓國瑜不僅嚴正駁斥，今日更赴北檢對韓國瑜提出告訴。不過高雄市議員黃捷指出，提告不需要上班時間請假，可以委任律師遞狀、或自行寫刑事告訴狀，於下班後再行遞狀即可，且高雄就有地檢署，何必要北上提告？黃捷也質問韓國瑜，到底是去提告還是去造勢？

黃捷今日在臉書PO文表示，針對網路或電視上的誹謗，其實每個地方都是犯罪所在地，市長大可以直接在高雄地檢署提告即可，根本不必大費周章跑去台北，這些法學常識，東亞所法學碩士畢業的韓市長難道不知道嗎？

黃捷痛批，韓國瑜上任到現在，請假紀錄已經俯拾皆是，市政會議、行政院會、萬安演習都可以不到，甚至連自己代言的反毒博覽會都拋諸腦後，但為了私人行程、選舉造勢，卻非到不可？她也指出，今天下午在鳳山行政中心有全國中學運動會的頒獎典禮，身為主辦縣市的市長不僅當時快閃開幕典禮，現在也不參加頒獎典禮，市長一心為選舉、無心市政，上週才講說會用六日時間進行競選活動，過不到一週馬上就破功！

黃捷，最後不僅痛批韓國瑜「高雄市民選出韓市長的意義何在」？她更分析韓國瑜這樣的舉動，無疑是一方面拋下市政不管 、另一方面徒增地檢署和附近警局的秩序維持負擔，「然而韓市長似乎認為這些都不重要，直接放棄高雄市政，特地親自北上，很顯然是為了明天的凱道造勢而北上，市長真的目的明顯在此」！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法