扯！為參加總統造勢 「反毒代言人」韓國瑜不去反毒活動

2019-05-30 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員黃捷今天爆料，市長韓國瑜為了參加6月1日在凱道造勢大會，身為「反毒代言人」的他竟拋下在高雄舉辦的反毒博覽會開幕活動。

有讀者爆料，韓國瑜為了後天（1日）演戲「路過」凱道，硬是要求高市府海洋局，臨時在週六台北希望廣場安插「鱸魚得水」銷售記者會，痛批把農民當選總統的跳板；韓國瑜今天表示，當天另有行程規劃，不會過去海洋局的活動。

對此，黃捷加碼在臉書爆料，1日在高雄巨蛋有一場全國反毒博覽會開幕活動，由中央及地方共同籌辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和一級部會首長都會蒞臨，目前得知唯獨韓市長會缺席，理由是「他要參加造勢晚會」！

黃捷指出，非常諷刺的是，韓國瑜身為本屆「反毒代言人」，並拍攝反毒宣導影片，結果卻因為自己要北上凱道參加誓師大會再一次荒廢市政、放市民鴿子，韓國瑜口口聲聲說會利用下班時間選舉，但這件事就是大家疑慮的最好證明。

黃捷不滿地說，「能否請市長說明，你的上下班時間是週幾到週幾？幾點到幾點？現在缺席市政活動跑去選舉算不算翹班？」尤其是，韓國瑜選前政見特別提及反毒，可是選後不但傳出要撤毒防局，還不參加反毒活動，到底有何居心？

黃捷更砲轟，韓國瑜身為市長，因為選舉不參加反毒活動，代表的不僅是無心於反毒議題，更凸顯帶職參選的嚴重瑕疵。

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