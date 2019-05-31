國民黨高層拍板今年繼續停辦 「國共論壇」三度落空

2019-05-31 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義前年8月就任黨魁以來，今年「國共論壇」與「吳習會」確定第三度落空。據了解，吳敦義日前向總統府遞件申請赴中參加「國共論壇」，由於近日獲悉府方將會駁回，黨內高層昨已拍板今年不辦「國共論壇」。

據了解，負責「國共論壇」籌辦任務的國民黨智庫，最近都還持續電話邀約台灣學界、社團人士參加原定6月19日在北京召開的「國共論壇」，而且原本已有很多人報名，對岸智庫方面也持續進行籌備中，雖然國、共雙方早有吳敦義無法成行的心理準備，但對岸智庫仍希望不要因為國、共兩黨領導人無法會面，而影響雙方智庫的正常交流，早向國民黨方面表達仍盼「國共論壇」照常舉辦。

但黨內人士指出，「國共論壇」最重要的是兩黨領導人的會面，如果有「吳習會」，其重要性才能有加分效果，既然總統府確定不放行吳敦義，沒有國、共兩黨領導人的會面，「國共論壇」就只屬一般的民間交流，意義不大，因此高層已經決定今年繼續停辦，扮演吳敦義與對岸溝通窗口的國民黨大陸事務部主任周繼祥將向北京方面說明解釋。

據悉，國、共兩黨原本達成緊接6月16日在福建廈門舉行的「海峽論壇」開幕之後，於6月19日在北京召開「國共論壇」，吳敦義要率黨務主管、智庫成員等隨行人員出席，並安排與中共總書記習近平「吳習會」，國民黨副主席曾永權15日先率部分黨務主管前往廈門，16日參加「海峽論壇」開幕式後返回台灣，18日再隨吳敦義飛往北京，參加19日舉行的「國共論壇」及「吳習會」，如今計畫已被迫取改變。

國民黨文傳會主委程美華痛批，蔡政府執政只會採取鎖國政策，導致兩岸交流陷入僵局，她強調，「國共論壇」已經舉辦11屆，有助促成兩岸廣泛互動與互信，蔡政府卻以似是而非的理由，阻攔吳敦義登陸參加，就是阻礙兩岸交流空間。

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