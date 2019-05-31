國民黨團杯葛無效 大法官人事案付委審查

2019-05-31 10:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統府日前宣布提名台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽與考選部部長蔡宗珍為司法院大法官，立法院院會今處理此人事同意權案，雖然國民黨團提議將本案退回程序委員會，但該提議以65票反對、26票贊成被否決，全案將交全院委員會審查。

本次總統提名大法官，是為了因應現任大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發及湯德宗將於今年9月30日屆滿任期，總統府於本月27日公布提名名單，並將名單送請立法院審議，此人事案今被立法院院會列為報告事項第一案。

根據總統府提供之簡歷，謝銘洋現年61歲，是台大法律系學士、碩士及德國慕尼黑大學法學博士，過去曾任執業律師及專利代理人，1998年起擔任台大法律系教授至今，專長為財經與民事法類。值得一提的是，謝在2014年太陽花學運後，曾在一場座談會中批評馬英九政府失能、對學生秋後算帳，並表示台大法律學院應向社會大眾說：「我們真的沒有把學生教好，沒把馬英九教好！」

現年60歲的呂太郎則長期在司法實務界服務，畢業於中興大學法律學系、法律研究所的他，1990年進入台中地檢署擔任檢察官，1992年轉任彰化地院法官，後陸續歷任台中地院法官、司法院人事處長、高等法院法官、南投地院院長、法官學院院長等職務，並於2016年起擔任司法院秘書長一職，實任法官資歷長達26年。

現年59歲、畢業於政治大學法律系與法律研究所的楊惠欽，同樣長期在司法實務界服務，1991年起擔任高雄地院法官，後陸續歷任高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官等、司法院職務法庭法官等，其專長為行政與財經法類，尤其擅長租稅審判業務，2015年起擔任高雄高等行政法院法官兼院長至今，總計實任法官年資達27年。

現年53歲的蔡宗珍是本次最年輕的大法官被提名人，她從台大法律系畢業後遠赴德國慕尼黑大學取得法學博士學位，並於1987年取得國內律師資格，其專長為憲法、行政法類，並長期擔任行政院各部會的訴願審議委員，過去曾擔任淡江大學公共行政系副教授、台大法律學院教授，並於2016年起擔任考選部部長迄今。

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