今明兩年穩定供電經部有信心 蘇揆指示加速產業園區開發

2019-05-30 22:00

〔記者李欣芳／台北報導〕關心企業回台投資相關供電與用地需求，行政院長蘇貞昌今天親自主持首次「推動經濟發展專案會議」，聽取經濟部與科技部的「產業穩定供電策略推動進度與成果」、「解決產業缺地策略推動進度與成果」報告。蘇揆強調，用電為民生與產業發展不可或缺的資源，政府在確保供電穩定上，做了非常多的努力，目前電力供應已趨於穩定，但也指示請經濟部積極向社會各界說明與溝通，展現說服力。

經濟部會中表明對於今、明2年穩定供電有信心。經濟部表示，為因應台商回流的用電需求，已督導台電公司持續針對大型投資的用電申請案，提供單一申辦服務窗口，以便利業者完成相關申請作業。同時，也迅速完成供電工程，以利業者及早開工生產。

經濟部並以某公司申請用電為例，該用戶提出用電申請後，33天即完成檢驗供電，比預期規劃提前3個月供電，顯示政府積極協助企業解決用電需求的決心。

經濟部表示，今年在林口電廠新3號機、大林電廠新2號機與通霄電廠新2號機陸續併聯完工商轉下，預計將可達備用容量率15%、備轉容量率10%目標，供電能力大於用電需求，經濟部對於今、明年穩定供電有信心。

在土地方面，經濟部表示，在各部會與地方政府的努力下，目前公有土地已出租售173公頃，提供143家廠商設廠，閒置土地公告214公頃，規劃建廠或施工已達111公頃。為因應產業發展需求，經濟部、科技部、交通部、財政部及各地方政府等，將持續協助盤點土地供需，並積極開發、活化與擴建產業用地。

蘇貞昌肯定經濟部及科技部在協助台商回台投資所作努力，並要求強化對外宣導、溝通，讓各界了解政府政策的美意，同時並請經濟部及科技部加速產業園區、科學園區的開發進度，以及加強與地方政府溝通及合作，以確保各項開發進度如期完成。他說，各項園區的開發雖有時效但仍應符合各項環評程序，請環保署積極協助。

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