扯！「認中國父母」議員再嗆：男同志做愛不洗屁眼

2019-05-30 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨苗栗縣議員鄭聚然先前因南庄國中收中國酒商60萬捐款事件，發表「認中國父母」言論引發爭議，遭網友灌爆臉書，還和網友激烈互罵，最後辯稱是臉書小編情緒失控，已解職。不料今日他個人臉書又發文怒嗆網友「男同志做愛前不用洗屁眼，難怪愛滋病會這麼多」，謾罵言論離譜。對此，苗栗縣議員曾玟學忍不住嘆氣「讓人相當傻眼」。

鄭聚然今日在臉書分享粉專「守護台灣」的文章，文章內容講述不贊成同性伴侶的關係稱作「婚姻」，表示「拒絕彩色恐怖」。對此，許多挺同網友在臉書鄭留言表示不滿，沒想到鄭聚然竟怒回嗆「1450綠蛆」、「小屁孩，嘴巴放乾淨」、「不懂禮義廉恥」，甚至離譜地表示「男同志做愛前不用洗屁眼，難怪愛滋病會這麼多」。

對此，曾玟學表示，聽說人在中國的鄭聚然議員昨天關閉的臉書今天又開了，並又開始狂嗆網友。鄭議員竟然為了罵人而翻牆，也是讓人相當傻眼。曾玟學也質疑：是否要先承認小編就是本人？昨天說要開除小編，難道要開除自己？

曾玟學也指出，而在網路上辱罵人「綠蛆」、「沒教養」、「小屁孩」，若是提告可是都有被法院認證過要罰錢的，自己簡單查了一下，價位分別是六千、三千和三萬。

曾呼籲被罵到的朋友可以趕緊截圖蒐證，這些罰金累積起來搞不好都能超過六十萬，「我建議網友們把它捐出來，一起來讓偏鄉學校做更好的運用，看鄭議員要叫網友們爸爸還是要自己叫自己爸爸都好」。

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