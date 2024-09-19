中國取消34項農產品免關稅 南投縣靠1原因未受影響

名間鄉的鳳梨產量多且品質好，近幾年都以內銷和契作為主。（蔡培慧提供）

2024/09/19 19:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中國下週起取消台灣34項農漁產品免關稅，南投縣屬農業縣，縣府表示，中國此次的措施，南投縣農產品未受影響，因此次取消免關稅的項目中，鳳梨、枇杷、柿子、文旦、蓮霧等，都以內銷為主，鮮梅也未外銷到中國。

中國下週起停止台灣34項農漁產品免關稅，其中水果的部分有15項，將恢復5%到25%關稅，南投縣政府表示，中國的這項措施對南投縣農產品影響不大，甚至可說沒有影響，因為停止免關稅的鳳梨、蓮霧、楊桃、棗、柿子、枇杷等水果，南投縣雖也有生產，但這些都以內銷為主，

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南投縣政府表示中國大陸停止台灣34項農漁產品免關稅，將恢復5%到25%關稅，對南投縣農產品影響不大，影響比較大的農產品，主要包括鳳梨、釋迦、蓮霧、楊桃、棗、柿子、枇杷，鳳梨大多用於鮮食及加工，文旦以內銷為主；南投縣是梅子重要產地，但鮮梅並未銷往大陸。至於縣內最重要經濟作物是茶葉，但茶葉並未在此次名單之內，因此也未受影響。

鳳梨種植面積佔了全縣近7成的名間鄉，鄉長陳翰立指出，名間鄉是國內有名的鳳梨集散地，鳳梨是該鄉第二大的農產品，近年來名間鄉的鳳梨，除了與鳳梨酥等產業契作外，也開拓內銷銷售管道。中國經常拿台灣農產品當政治籌碼，態度變來變去，公所和農民有共識，因早早就找尋鮮果和加工的管道。

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