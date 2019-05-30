韓國瑜遭爆婚外情？「反韓戰將」首次表態挺韓！

2019-05-30 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉今（30）日又爆料，指稱韓國瑜和「新莊王小姐」有段長達十年的婚外情，還生了一個小孩。對此，韓國瑜今天下午發出聲明，針對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，將委請律師準備提起誹謗告訴。對此，基進黨發言人陳柏惟罕見支持韓國瑜表示：「請市長提告，請名嘴自律，還給閱聽人乾淨的環境！」

陳柏惟屢次對韓國瑜施政提出質疑與批評，被網友封上「抗韓戰將」、「反韓大將軍」、「韓流戰神」等稱號。今日有網友在陳的臉書社團「3Q陳柏惟反正要選立委後援會」PO文，轉貼吳子嘉爆料韓國瑜婚外情的報導，陳柏惟卻罕見宣布，要「人生第一次支持韓國瑜」。

陳柏惟在臉書PO文表示，此事無關政治立場，吳子嘉選前不分青紅皂白華麗放話是韓國瑜有機可趁的幫手之一，今天若是有充分證據，也不應用擠牙膏式製造話題，「畢竟政治人物不是綜藝咖，這種操作真的看得心好累」。

陳柏惟宣布，自己要人生第一次支持韓國瑜，「請市長提告，請名嘴自律，還給閱聽人乾淨的環境」，最後也向韓國瑜喊話：「市長，有就有！沒有就沒有！」

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