賴清德：嚴格來說柯文哲還不具備參選資格

2019-05-30 12:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會29日通過總統初選規則，蔡英文總統、前行政院長賴清德將於6月10日進行民調，對比高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。賴清德今天上節目時也談到，嚴格來說，柯有公開說還沒決定是否參選，也還沒連署，還不具備參選資格。他與柯兩人最大不同，是柯主張「兩岸一家親」，跟他不一樣。

賴清德今天接受《我要當選》專訪，被問到與韓國瑜、柯文哲、鴻海董事長郭台銘與蔡英文總統的不同。

賴清德說，韓國瑜才剛當選高雄市長，無法證明他是否勝任高雄市長，遑論擔任台灣總統。

至於另一名潛在對手柯文哲，賴清德認為，嚴格來說，柯有公開說還沒決定是否參選，也還沒連署（依照總統副總統選舉罷免法，候選人應經由政黨推薦或連署人連署，連署人數必須達到最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，約為27萬4576人），還不具備參選資格。

賴認為，他和柯文哲兩人都是醫師，一個內科一個外科，柯文哲有他成功的地方，兩人最大不同，是柯主張「兩岸一家親」，跟他不同；此外，他自己擔任國大大表、立委、市長、行政院長，行政歷練更有經驗。

至於自己跟蔡英文不同點在哪？賴清德過去曾直言，他是可以贏得國民黨的人選，今天則未正面回應。賴清德僅說，以各種民調來看，拼經濟都是國人最關心的議題，柯文哲和韓國瑜，在他們任內，經濟著力如何，大家可以比較，郭台銘根本沒從政經驗，他是賺企業、個人的錢很有經驗，但是進入公部門，角色馬上就改變，他以前是老闆，現在每個國人都是他的頭家，身份不一樣。

賴清德認為，柯文哲目前尚未宣布參選，民進黨只要有實力強的候選人，那柯文哲出來選的機會就小，此外，民進黨比較團結，柯文哲出來的機率也比較小，因此他希望可以團結民進黨，贏得總統大選。

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