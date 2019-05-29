中資疑入侵新北青創基地 新北：協請中央釐清認定

2019-05-29 15:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕傳出中資進入新北市輔導青年創業的「新北創力坊」內，提供高額補助款給台灣創業者，媒合到中國的青創基地創業，遭質疑門戶洞開，新北市經濟發展局發出聲明，表示已針對委辦單位擅自提供場地罰款、懲處；至於中方來台投資與活動之認定，屬中央單位權責，後續檢討報告書內如有交流活動涉合宜性疑義部分，將協請中央相關單位釐清確認。

新北市議會民進黨團今天早上進行市政總質詢，對於中資進入新北市府委外經營的「新北創力坊」舉辦「亞洲億元投資徵件計畫」活動，質疑中資入侵。

新北市政府經濟發展局聲明指出，新北創力坊是新北市政府培育新創公司的加速器，委由交通大學營運管理，經過調查，4月25日「901兩岸青創聯盟」所舉辦的「亞洲億元基金投資徵件計畫」說明會，交大未依場地使用規範向新北市府提出申請，即擅自提供場地，確有缺失，經發局已於5月27日函文，告知交大違反契約規定，要求提交檢討報告以精進管理；並於5月28日邀集委辦單位召開檢討會議釐清權責，除將依契約辦理懲罰性罰款外，也要求委辦單位懲處管理人員。

至於民進黨團質疑青年創業平台遭中資背景入侵，門戶洞開等問題，經發局聲明指出，因陸方來台投資與活動之認定，係屬中央單位權責，後續檢討報告書內如有交流活動涉合宜性疑義部分，將協請中央相關單位釐清確認。

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