韓回應「王小姐」事件 吳子嘉嗆「說謊」 爆李佳芬超不爽

2019-05-28 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，指稱檢調單位偵辦菜蟲案時，掌握高雄市長韓國瑜多年前在新莊王姓女子家中過夜的畫面，韓國瑜27日回應，反批抹黑應適可而止，強調「自己當了公務員之後，絕對不碰麻將。」對此，吳子嘉痛批，韓國瑜與親信黃文財「公開說謊」，還爆料韓妻李佳芬對「王小姐」事件超不爽。

吳子嘉日前在節目上爆料，韓國瑜任職北農總經理期間曾到王小姐家過夜，檢調還掌握韓國瑜在王女家中畫面，韓的親信、現任高雄市輪船公司董事長的黃文財也在場。韓國瑜27日首度回應，強調抹黑應該適可而止，他選市長時已經歷嚴格考驗，且來高雄後沒打過一場麻將。

據《東森新聞》報導，對於韓國瑜的說法，吳子嘉反嗆「我指控韓市長公開說謊」。吳子嘉說，檢察官之所以開出搜索票並確實有去搜索，他認為「這證明韓國瑜跟王小姐，有犯意的連結」，至於什麼打麻將的也都是虛構的。

吳子嘉指出，黃文財說他與韓國瑜到王小姐家打麻將，這是「公開說謊」，因為畫面中只有韓國瑜和黃文財，「錄影帶裡面就只有看到兩個人啊，只有韓市長跟黃文財上樓啊，然後黃文財離開啊，他（韓國瑜）如果再講抹黑他（韓國瑜）的話，我就要告他（韓國瑜）。」

吳子嘉還加碼爆料，韓國瑜的妻子李佳芬對於這起「王小姐」事件根本不知情，但這兩看到新聞不斷報導韓國瑜的「桃色風暴」，可是氣到在家「暴跳如雷」，不過為了丈夫的總統路，可能會吞下這口氣「相忍為夫」。

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