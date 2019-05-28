民進黨中執會明登場 賴清德：若蔡守不住、我又有能力承擔請支持我

2019-05-28 13:44

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨明天將舉行中執會討論總統初選事宜，前行政院長賴清德今早到《民視》參加資深媒體人周玉蔻所主持的政論節目《辣新聞》錄影，受訪時被問到是否希望五人小組能考慮一下自己策略，賴表示，「的確是這樣想」，並簡化為3個狀況，「如果蔡英文守得住，我們就支持蔡英文；如果我無力承擔，那我也支持蔡英文；但若蔡英文守不住、我又有能力承擔時，請大家支持我。」

面對民進黨中執會明天登場可能上演表決戰，賴清德今被問到是否可能退黨參選或發動法律戰？他表示，上次的中執會中，民進黨主席卓榮泰已經講得非常清楚，初選的公告辦法一定要捍衛，如果大家都能尊重黨的制度，明天中執會自然沒有什麼問題。

賴清德指出，如果初選辦法已經公告，並進行兩個多月，現在又改變，社會對於民進黨初選制度的公平性就會產生質疑，一旦民進黨初選失去社會公信力，要團結社會來支持民進黨就會出現困難，並呼籲明天的中執會千萬不要修改初選辦法。

賴清德也說，「若蔡英文守不住、我又有能力承擔時，希望大家支持我」，大家總不能眼睜睜看民進黨輸掉，讓台灣失去民主。

此外，面對最新民調在三腳督的情況下，賴清德和蔡英文仍輸高雄市長韓國瑜，賴也表示，自己提出贏的策略是基於4個原則，包括維護黨的制度完整性，讓黨的初選辦法能得到社會信任；希望促進黨的和諧，以及未來的團結，打贏選戰；對蔡英文的尊重；秉持自己一貫的作法，想要接棒承擔，並不是為了個人。

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