醫美廣告街頭林立 中市議員促加強稽查

2019-05-28 13:21

〔記者張菁雅／台中報導〕醫美風潮盛行，台中市區街頭醫美診所廣告林立，市議員張耀中、黃守達今日質詢時表示，「醫療法」納管的醫療廣告只有廣播、電視及網路等，未規範醫美廣告看板，而這些廣告看板多以俊男美女照片達到招攬客人的目的，廣告內容暗示醫術如何精湛等，要求衛生局加強稽查。

張耀中表示，街頭醫美診所廣告林立，令人眼花撩亂，也因沒有納入醫療廣告管理，讓民眾在求證上有一定難度，例如，有廣告名稱刊登「時尚診所」，但主管機關揭露資訊上登記為「西醫一般科」；許多醫美廣告還使用藝人推薦、名媛御用、網紅指定、殿堂級美學規格的用語，還有醫美診所刊登醫療團隊的大合照，卻未揭露醫療團隊各醫師的全名，民眾如何得知幫他看診是真醫師還是偽醫師？

黃守達指出，「醫療法」第9條本來就規定醫療廣告包含「利用傳播媒體或其他方法」；換言之，招牌、帆布、看板等廣告物也屬於「醫療法」規範的範圍。市府衛生局不應該自廢武功，放著政策工具不用，不稽查、不管理，任憑違法醫美廣告亂象叢生。

張耀中和黃守達建議，衛生局應儘速召開合格醫美診所廣告公聽會，請業者委刊廣告時揭露正常診所資訊即可，不一定要用藝人明星代言，或以醫療團隊來影射醫術如何精湛，效果預期顯著等暗示。

衛生局長曾梓展表示，「醫療法」規定醫療廣告刊登不得虛偽、誇張、歪曲事實等情形，不得強調最高級及排名等敘述性名詞，或是類似聳動用語（如國內首例、首創、唯一、第一例、保證、根治、最專業、最大等），誇大醫療效能或類似聳動用語（如完全根治、一勞永逸、永不復發、回春等），或未完整揭示醫療風險，無法積極證明廣告內容真偽的宣傳，或是非用於醫療機構診療說明、衛生教育或醫療知識用途，利用手術前、後或治療前、後比較影像，進行醫療業務宣傳等。

衛生局也表示，自2016年至今年年3月底止，已裁罰臉書等網路平台、廣告招牌等250件違規醫療廣告，未來仍將持續加強稽查，並依規裁罰；另對於累犯，得處1個月以上1年以下停業處分或廢止開業執照。

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