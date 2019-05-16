六都議員PK》中市議會黨團：不輸給北市

2019-05-16 16:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台北市長柯文哲今日至北市議會進行專案報告，被問及他與韓國瑜在議會備詢的表現誰比較好，柯文哲說，北市議員水準比較高。對此，中市議會朝野黨團異口同聲表示，問政過程要講求證據，大多理性發言，表現並不會輸給台北市。

高雄市長韓國瑜近日在高雄市議會接受市議員質詢，不是答非所問就是頻跳針，韓在議會備詢表現被批評。在政壇有高人氣的柯文哲今日赴北市議會進行專案報告，北市議員汪志冰問柯與韓國瑜在議會備詢的表現誰比較好，柯文哲說，北市議員水準比較高。

民進黨團總召李天生指出，台中市歷經多次政黨輪替，市議員的問政表現更加理性成熟，質詢內容引用具體數據，進退有序，大多理性發言，比較少任意漫罵和無厘頭的場景，同時沒有暴力衝突，表現並不會輸給台北市。

李天生又說，遇到政黨利益、預算審查及重大市政問題時，比較可能有火爆對立的情形，但最多只是相互叫罵推擠，摔擲東西，並沒有發生暴力衝突。北市議員因柯文哲有意問鼎總統寶座，相關質詢話題雖易吸引外界矚目，但和市政並沒有直接關連，比較空泛。

國民黨團書記長張瀞分說，身為民意代表，監督市政、為民喉舌是職責。國民黨議員平時勤跑基層，了解民眾的需求，進到議會就認真問政，爭取地方建設。問政過程要講求證據，要忠實反映人民的心聲，當然也要遵守相關議事規則，如果流於無理謾罵，反而會模糊議題的焦點，不但無法釐清爭議，也無法理性討論市政業務。

張瀞分強調，國民黨台中市議會黨團的市議員，竭盡所能做好議員該有的職責，也尊重其他議員的問政風格，至於哪一個市議會的議員水準比較高？我們不便評論。

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