「青年加農」不續辦 中市議員：又是「逢龍必反」

2019-05-14 15:04

〔記者張菁雅／台中報導〕「青年加農、賢拜傳承」計畫是台中市政府首創的政策，執行已3屆。台中市議員張家銨、周永鴻、江肇國、蔡耀頡、曾朝榮、李天生今日指出，該政策留農率高，且有助於農民經驗傳承，今年卻不再繼續辦理，這不是「逢龍必反」什麼才是「逢龍必反」。

張家銨、周永鴻指出，「青年加農」是台中市政府首創的政策，全國各縣市紛紛跟進，從開始執行至今已經是第3屆，總共有121位青年返鄉投入，結訓後有106位青年持續從事農業工作，留農率高達86％。而青年務農的面向包括水稻、蔬菜、果園、園藝，也就是幾乎各方面都有青年農民。

周永鴻說，程序上，此時應該要進行第4屆「青年加農」的報名作業，遺憾的是，盧秀燕對此政策「逢龍必反」，嘎然而止，未來台中子弟想要務農，只能去外縣市。

江肇國則質問，「青年加農」成效斐然，好的政策為何要中止？難道是因為在意「加農」2字諧音，那麼是否改個名稱，市府就願意繼續辦理？台灣農業人口老化，平均勞力年齡已達62歲以上，扶植青年農民是重要政策，市府不應為反對而反對，任性而為。

農業局長蔡精強表示，今年度的青年農民輔導工作，將結合農委會輔導各級農會成立的青年農民聯誼會，持續提供協助營農所需資源及措施；在培訓方面，將優先由農會推薦家中有農地的農家子弟，到各試驗場所參加課程訓練，其次再招募有意願者參加青年農民培訓工作，擴大青年農民投入農業的人力基礎。

蔡精強也說，農業局已自今年3月起，針對去年青年農民培訓輔導計畫所培訓的47人，實際了解其從事農業情形，將於5月底完成調查，做為將來推動青年農民培訓計畫的參考依據。

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