蔡英文接見宏都拉斯副總統 感謝在世衛為台灣仗義執言

2019-05-28 12:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見宏都拉斯副總統阿瓦拉朵及其夫婿訪問團，感謝宏國在「世界衛生大會」（WHA）上為台灣仗義執言，也希望未來兩國繼續攜手共進，為加強全球健康網絡和永續發展，一起來努力。

總統表示，非常歡迎阿瓦拉朵副總統偕夫婿第一次訪問台灣。去年8月，她與阿瓦拉朵副總統在巴拉圭會面，今天很高興能夠在台灣接待，也請代向葉南德茲總統轉達來自台灣的誠摯問候。

總統指出，阿瓦拉朵副總統的資歷相當豐富，是宏都拉斯的女性從政楷模。除了長期為弱勢發聲，在協助青年、原住民及非裔等族群的工作上，都深受各界肯定。我們也期待透過阿瓦拉朵副總統這次來訪，可以在社福政策議題上多多交流。

總統說，前年一月，她率團訪問宏都拉斯，實地了解兩國推動雙邊合作的成果。這幾年，我們不論是在醫療衛生、農業，或是教育、科技等層面的合作，都越來越密切。

總統以酪梨產業鏈計畫為例表示，今年一月，我們國家級台灣農業投資公司，在宏都拉斯成立子公司。不但透過技術移轉，協助宏都拉斯強化酪梨的產銷能力，更重要的是，要推動酪梨投資計畫，創造更多的合作發展。台灣和宏都拉斯的合作，也證明了台灣有能力為國際社會做出更多貢獻。

總統指出，就在上週的「世界衛生大會」，宏都拉斯代表特別發言，肯定台灣是宏都拉斯在衛生領域的重要策略夥伴。她要謝謝宏都拉斯為台灣仗義執言，也希望未來兩國繼續攜手共進，為加強全球健康網絡和永續發展，一起來努力。

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