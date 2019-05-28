漢光演習》強在哪？F-16V優異性能大公開

2019-05-28 11:43

〔記者涂鉅旻／台中報導〕「漢光35號」演習戰備道起降操演今日順利完成，而首度在公開演訓中亮相的F-16V戰機，更擄獲軍事迷的眼光。事實上，我國F-16V戰機自既有的F-16A/B（block 20）升級而來，外觀上並無不同，但差別在於AESA主動相位陣列雷達，具備更優異的偵蒐能力，而新型任務電腦和操控介面、聯合頭盔瞄準系統等，也使飛官操作上更加直觀。

我國在1997年向美國採購一百五十架F-16A/B（block 20）戰機，屬於世界戰機分級的「第四代」戰機，至今已經服役超過20年，但這20多年來，中國第四代、第五代戰機技術有所進展，且兩岸軍力差距逐漸懸殊，我國亟需籌獲新型戰機維持空優。因此，美方在2011年公布對我國F-16戰機的升級專案，我方代號為「鳳展專案」，總預算約1296億餘元。

F-16V戰機和F-16A/B外觀上並無不同之處，但差別在於性能，其配備的雷達，自APG-68脈衝都卜勒雷達升級為AESA（AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達），大幅提升偵蒐範圍和能力。另外，新型的任務電腦、操控介面也更加直觀，尤其「聯合頭盔瞄準系統」，更可讓飛官「看到哪，打到哪」。

此外，F-16V升級套件包含「AIM-9X」空對空飛彈，為響尾蛇飛彈家族中最先進者。另外，美國川普政府在2017年宣布售台「AGM-88B高速反輻射飛彈」、「AGM-154C遠距遙攻精準彈藥」二項彈藥，都可用於F-16戰機，使F-16戰機的火力更加優異。

除既有142架F-16戰機進行升級，我國也在今年2月向美國提升增購66架F-16V戰機的「發價書需求信函」（LOR FOR LOA），正待美方回音，如果計畫順利，我國最快可望在2023年取得新購戰機。

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