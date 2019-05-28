獨家》中廣案6/20聽證會 黨產會鎖定「帝寶」及財產收歸國有

2019-05-28 10:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會正調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，以及中廣名下財產是否不當取得。據悉，黨產會將於6月20日再度召開聽證會，針對中廣財產是否收歸國有？早被變賣的中廣黨產是否予以追徵？進行正式聽證程序。

據了解，中廣公司過去為國民黨經營的宣傳工具，戰後中廣以黨營媒體身分，接收台灣放送協會所遺留的龐大日產土地，為中華民國「國產變黨產」最著名指標案件，尤其國民黨在2000年將帝寶基地售給宏泰集團，之後更用低價讓趙少康入主中廣，皆引發社會重大質疑。

黨產會委員透露，黨產會已對中廣案召開過二次聽證會，經一年多調查，再從北檢調閱大批卷宗資料，也深入比對中廣不動產發現，除了交通部訴訟勝訴收回的國產外，其實還有一批中廣黨產，早在2003年左右就被國民黨賣掉。

「中廣除了原帝寶土地外，還有被賣掉的不動產！」委員強調，該批被國民黨移轉為第三人的財產，當年交通部因不動產已被移轉，所以並未處理，政府僅和中廣訴訟尚在中廣名下的放送協會土地，黨產會對該批被賣掉不動產，將進行相關調查及追徵，當然也包含變賣的帝寶土地。

委員提及，至於現在中廣名下財產是否收歸國有部分，將在聽證會上進行討論，意即當年國民黨接收自日產放送局土地，例如嘉義民雄放送局，現在這仍在中廣手上的，都將進行追討處理。

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