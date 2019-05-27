「街頭暴力犯罪」新北、高雄佔6成 蘇揆關切

2019-05-27 23:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日在「108年第2次治安會報」表示，今年3月5日至19日第三波安居緝毒專案執行期間，查獲製造、販賣、運輸藥頭1126人、犯罪所得1.1億元。至於今年1月至5月「街頭暴力犯罪」，新北市、高雄市佔6成以上，警政署應公布各縣市治安情況，讓地方首長更努力有效率。

據統計，第三波安居緝毒專案中，以橋頭地檢署查扣現金9700萬元為歷次最高，以及安非他命等毒品1.5公噸，為國內最大的單一運輸毒品量。

蘇揆在會中指出，政府緝毒成績亮麗，感謝6大系統在第一線努力，但社會仍有許多因吸毒而擾亂治安現象，只要吸毒案例存在，即代表毒品尚未根絕，政府就有努力空間，請各系統更加努力，並向上溯源、一併到位。

蘇揆指示，對於鬥毆現行犯、聚眾暴力滋事者或堂口等，請警察機關蒐證明確，使檢察官得以偵辦，遏止滋事者及犯法者，以符合社會期待，也讓在第一線辛苦執法的員警同仁移送法辦後更見成效。

蘇揆指出，今年1月至5月的街頭暴力犯罪，新北市佔34%、高雄市佔28%，兩直轄市佔6成以上，其犯罪場所均習慣性群聚，原已取締的場所透過變更負責人、商號或名目，地方主管機關發予證照後，依然能死灰復燃。

為遏止該類犯罪，蘇揆強調，除了請經濟部督導台電及台水公司，配合斷水斷電措施，另請警政署及地方警察局透過媒體公布各縣市治安情況，要讓首長更努力及有效率。

蘇揆提及，感謝檢、警、調、憲對於地方黑道組織犯罪有效破獲，並打擊堂口，希望持續加強，請檢警調憲及相關機關斷其金脈人脈，使其無法存活於社區及社會。

蘇揆舉例，近日有一位堂主性侵女學生被判刑定讞，結果棄保潛逃，這類利用交保到定讞間的空窗期，最後逃走的，一定要設法有效防堵，請法務部、內政部提出具體作法。

「對犯罪高風險、高危害場所均強力臨檢！」蘇揆表示，他之前擔任縣長多年從未要求警員到八大行業站崗，臨檢無須大隊人馬，應建立執法者權威，機動部隊有以待之，如遇滋事以妨害公務嚴辦、快辦及重辦，展現政府魄力，樹立執法者權威。

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