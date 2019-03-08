警署祭鐵腕遏暴力 板警全面威力掃盪特種場所

2019-03-08 23:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕行政院長蘇貞昌強力宣示警方維護治安，打擊街頭暴力氣焰，向不法業者宣戰，全國各地警方紛紛上緊發條，新北市板橋警分局也全面針對轄區特種營業場所，展開威力掃蕩及臨檢盤查勤務，今晚動員上百警力，到常衍生事端的星聚點、錢櫃ＫＴＶ、摩鐵及熱炒店等場所威力掃蕩，逐一臨檢，更出動警犬隊警犬協助維安。

近日北中南紛紛傳出街頭鬥毆事件，讓警方疲於奔命，為了遏止這股暴力氣焰，警政署也要求請各分局立即對轄區夜店、酒店等特定營業場所業者宣導約制，要求加強自主安全管理，約制內部不得有販毒、槍擊或鬥毆情事；外部不准有圍事、酒客尋仇打架滋事。

今日晚間10時起，板橋警分局、刑事警察大隊警犬隊及保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊等上百位組合警力，在板橋分局長王文澤勤前教育後，率隊前往板橋地區幾家大型KTV進行威力臨檢，消費民眾依序排隊查證身分，霹靂小組員警也荷槍實彈，員警帶著警犬逐一到每個包廂內檢查，是否有攜帶毒品或違禁品。

偵查隊長林子翔說，如業者不配合仍發生販毒、槍擊、鬥毆滋事等情形，將採取強勢作為，對這些店家列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，並函請市府主管機關實施第三方警政斷水斷電作為。

王文澤表示，為預防這些重複打架的街頭暴力滋事分子，新北市警局設計一套「滋事案件防處系統」，全面建檔列管分析，包括曾經參與鬥毆的暴力份子、共犯，有無幫派背景，加強蒐證以組織犯罪來查辦，有效遏止街頭暴力案件發生。

另為防止街頭變戰場，員警也在KTV、摩鐵、熱炒店這些容易打架鬧事的治安熱點，派人張貼警語，「打贏送法院、打輸送醫院」，令人莞爾，全國警方在治安熱點進行威力掃蕩，政院也祭出鐵腕，各地警分局繃緊神經，要贏回人民對治安的信任。

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