娛樂場所若有販毒、殺人... 徐國勇：把店抄掉

2019-03-13 11:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導行政院長蘇貞昌在治安會報中說重話，下令鬥毆發生在娛樂場所門口，就換掉地方警察局長。對此，內政部長徐國勇說，這句話被簡化，蘇貞昌原句是說若沒有「立即迅速有效處理」才換人，例如上個月發生案件，警察開4槍迅速處理，沒換局長還有獎勵，最近還減少2個小時警察工作時數。徐國勇也撂話說，經營這些店（娛樂場所）的人要自律，如果有販毒、殺人、槍械，「我不客氣的講，我們就把店抄掉。」

立委質疑基層警像替特種營業站崗

媒體報導蘇貞昌在治安會報說重話，若如果特種行業門口再出現鬥毆等案件，地方警察局長就下台，全台警方紛紛舉辦擴大臨檢，親民黨立委陳怡潔今天質疑，此舉讓基層員警疲於奔命，也被認為好像替特種營業站崗，到底是做秀還是拚治安？看起來像保全的警察比客人還多。

對此，徐國勇說，蘇院長有說，不是要警察去站崗，也沒這個必要，蘇院長的原意是「如果有鬥毆，相關局長分局長，必須要立即有效壓制處理，避免造成社會混亂。」

徐國勇澄清蘇揆是希望迅速有效處理

對於陳怡潔出示一張網友圖，諷刺酒店鬥毆警察局長就得下台，對此，徐國勇表示，他有看過這張圖，這是誤會，蘇貞昌講這段話，是希望警方能迅速有效處理，例如上個月發生相關案件，警方開4槍處理。也絕對不會派警察去夜店門口站崗。

徐國勇也細數最近的臨檢成果，從3月4日到3月8日，單這波臨檢，查獲598件，逮捕604人，有關槍賭，其中有3支手槍，另外還有相關毒品，台北市破獲6公斤海洛因。「把槍毒趕出社區和場所，絕對不會派警察去夜店站崗。」此外，若警方破獲破獲槍毒，他也都立刻去慰問。最近還減少2個小時警察工作時數。

徐國勇強調，「經營這些店的人，你自己要自律，你有才調（條件）開店，就要保持店的秩序，裡面不能有販毒、殺人、有槍械，如果有這些，我不客氣的講，我們就把店給抄掉。」

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