漢光演習》軍機戰備道起降 這批無名英雄摸黑開工

2019-05-28 07:00

〔記者涂鉅旻／台中報導〕「漢光35號」實兵演習戰備道起降操演今日清晨登場，除了飛官展現精湛技術，更有一批無名英雄，摸黑完成各項前置作業。在此之前，國軍官兵已多次在台中清泉崗基地進行模擬操演，包括架設攔截索、警示燈、障礙物清除工作等每個步驟，都得確實完成，才能確保軍機起降的安全。

國防部睽違5年後，再度於漢光演習實施國道戰備道起降操演，除既有的幻象2000、IDF戰機、E-2K預警機，更有「新面孔」，也就是剛完成升級的F-16V戰機加入操演，因此，外界對此次演訓皆抱持高度好奇心，更有軍事迷已陸續「卡位」，盼能一覽「鐵鳥」英姿。

不過，國道平時供車輛行駛，雖相關單位日前已進場移除分隔島、路燈，但路面檢整、跑道燈具鋪設等，仍須在軍機起飛前確實完成。記者在5月某日的半夜申請前往台中清泉崗基地，了解戰備道起降前置工作，官兵需陸續完成「戰備道指揮所成立」、「交管人員就位」、「大部隊集結」、「設施架設」、「FO障礙物清除」等工作。

在大部隊集結後，官兵與工作車輛陸續架設恆流機、發電機架設，藉此作為臨時跑道燈的供電系統，尤其為確保跑道燈能夠運作，因此官兵須1000呎（約304公尺）檢查一次，假如發現電路無法暢通，會依500、250、125呎等「剖半」方式檢查，直到找出問題點。

另外，因戰備道的長度較短，必須在跑道兩側設置捲揚機，此機器具有4000磅的煞車壓力，官兵架設時，也須確定攔截鋼索離地約5至7.5公分，避免戰機「衝過頭」。

待設施架設完畢後，官兵須一字排開，手持掃把、畚箕清理跑道的異物，避免異物被戰機發動機吸入，或使戰機機輪破損。另大批補給車輛也須待命，把握戰機落地的時間進行補給，且如演訓於上午進行，這些作業就須在破曉前全數完成。

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