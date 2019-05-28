漢光演習》漢光戰備道起降 4型機彰化秀戰技

2019-05-28 07:16

〔記者涂鉅旻／彰化報導〕「漢光35號」實兵演練昨日正式登場，國軍今日早晨在彰化戰備道進行重頭戲「戰備道起降實兵操演」，軍方安排F-16V、IDF經國號戰機、幻象2000戰機，以及E-2K預警機起降，發揮空軍聯合作戰效能，四型機皆順利完成任務。這也是我國F-16A/B block 20戰機升級為F-16V戰機後，首度公開投入操演。

雖彰化地區昨日天候不佳，但今日清晨放晴，因此演訓照常執行，總統蔡英文也在稍早抵達會場校閱演訓，現場更吸引大批民眾到場圍觀，還有民眾攜帶國旗揮舞，為國軍打氣。

根據軍方構想與預期成效，國軍模擬敵軍對我國機場重要防護目標、飛彈部隊、雷達以及機場陣地實施空中強襲，導致我國部分機場跑滑道受損，戰機無法起降，因此三型主力戰機和預警機依令轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補作業。

軍方表示，由於共軍各型導彈對我國各機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降重要備援之一，在各項後勤支援配套措施協處，可有效延續我空軍戰力。

軍方規劃，空軍各一架F-16V、IDF經國號、幻象2000戰機以及E-2K預警機投入演訓，四型機起飛時間各間隔一分鐘，先後由北向南降落後，隨即滑行至跑道末端，並調頭至降落地點實施整補、掛彈，隨後依序起飛。

由於跑道長度皆在4000呎以內，屬於短場起降，因此戰機起飛時，發動機都須加至最大推力，但四架軍機皆流暢地完成起降作業。

軍方也規劃，黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D、紅雀無人機直升機投入演訓，扮演戰場監偵、警戒工作，國道旁也有愛國者二型、愛國者三型、天兵防空系統、雲豹裝甲車等軍備在旁警戒。

至於投入演訓部隊，包含空軍作戰指揮部、第二、三、四、六聯隊、陸軍第五作戰區、陸軍航特部、海軍陸戰隊等投入演訓，並協同中科院、交通部高公局、國道警察局、台中市政府警察局、彰化縣警察局、消防局等。

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