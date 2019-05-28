漢光演習》空軍實兵操演登場 戰機起降畫面曝光

2019-05-28 06:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「漢光35號」演習上午6點15分登場！總統蔡英文現場督軍。

彰化戰備道結束最後的撿拾石子的路面整備工作，所有的攝影迷、軍事迷都搶最佳的攝影位置，小沙丘上站滿了人，還有人出動升降機，要拍下戰機的最好畫面！

彰化戰備道從昨（27）晚開始就進行彰化交流道到員林交道的南北雙向封閉，戰備道兩側的秀水鄉道，從凌晨就陸續出現人潮，進入民宅頂樓搶到最好的拍照地點，巷弄之間全都停滿車輛。

國軍後勤部隊在今天清晨4時許，以徒步方式在戰備道撿拾小石子，再出動清道車，清除路面障礙，確保路面最好狀態，做好演習最好的準備。

昨晚許多民眾準備以車輛在戰備道的平面道路卡位，但隨著進入管制時間，全部車輛被驅離，攝影迷與軍事迷則是另尋攝影高點，在清晨5點太陽出來後，全都站上小山丘，或是準備高梯，當升降機出動時，全場都行以注目禮，認為是演習攝影自備置高點的第一名。

今天的漢光演習預計第一架戰機在6點15分降落，第一架離機時間為7點35分，戰機降落後會轉頭再掛彈，戰機降落與飛離都是從北向南。

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