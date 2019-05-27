公告了！ 國民黨7月28日全代會提名總統候選人

2019-05-27 10:29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權今在國民黨中央黨部貼出公告，將在7月28日召開第20屆第3次全國黨代表大會，通過第15任總統、副總統國民黨提名人選，並與第10屆立委選舉提名人選聯合造勢，在新北市板橋體育館舉行。

國民黨黨章規定，必須於全代會前2個月公告，曾永權今在國民黨行管會主委邱大展、組發會主委李哲華陪同下，至國民黨中央黨部一樓張貼公告，正式確定將在7月28日召開全國黨代表大會。

曾永權表示，國民黨今貼出公告告知全體黨員，第20屆第3次的全國黨代表大會將在7月28日於新北市的板橋體育館舉行一天，大會開會重點就是要通過國民黨第15任總統、副總統提名候選人名單，並與國民黨提名的第10屆立委候選人聯合造勢。

曾永權也指出，依照規定，在全代會前2個月前發出通告，周知所有黨員跟黨代表﹔也會邀請歷任黨主席當上賓參與全代會，給黨部指導，現在籌備的工作十分順利。

總統初選提名作業，國民黨中央提名協調5人小組預計在6月10日前徵詢6位參選人，上週已與前台北縣長周錫瑋會面。曾永權說，明日將與孫文學校總校長張亞中會面，而前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平等人的會面持續聯繫中，預計6月上旬會完成整個徵詢工作。

張亞中今也公布，證實中央提名協調小組成員將於明日下午2時30分前往孫文學校，與張亞中進行會面。

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