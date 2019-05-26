「挺小英顧台灣」晚會 蔡英文：支持我保護台灣民主自由

2019-05-26 23:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天到嘉義縣參加「挺小英顧台灣，到嘉最溫暖」造勢大會，細數任內政績，如「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」、國安會秘書長李大維訪美和美國國安顧問會晤，創台美斷交首例，更推動國艦國造，讓世界各國瞭解台灣有保護國家的決心，也獲得國際社會尊敬，「做個有尊嚴的台灣人」，2020年總統大選是關鍵時刻，「請支持蔡英文，保護台灣的民主自由」。

蔡英文與嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、 嘉義縣議長張明達等在稻江科技暨管理學院造勢，前縣長張花冠也到場相挺；蔡英文說，每次有困難時都會來到嘉義，因為此處最溫暖，「有嘉義人堅定支持，我的第二故鄉就在嘉義」。

蔡英文說，台灣是負責任的國家，兩岸關係上穩健處理，不挑釁而堅定守護主權，守得住台灣就是守住民主自由；世界都在看台灣面對中國的壓力，台灣人有沒有決心守住民主自由主權，並提及任內推動建構國防、國艦國造，「以前沒人相信台灣能做潛水艇」，如今完成潛艦國造設計圖。

蔡英文也提及經濟發展，去年到台灣的僑外投資5億元以上的資金累積5800億元，今年推動台商投資，1月到5月累積3000億元，台灣將走入投資大爆發的時代，讓經濟翻轉；農業方面，放寬小農設加工場，推動行銷農產，第一季加上4月，生鮮冷藏水果出口外銷達29億元，拓展國際市場，讓農民有好收入，推動肥料降價，降低農民負擔，未來還將規劃農民年金，「讓農民也能領退休金」。

蔡英文說，國際上「沒人說蔡英文是麻煩製造者，也沒人說蔡英文是挑釁者」，中國對台灣的壓力很大，中國講出不合理的事，「我一定堅定的出來講話」，如習近平提及一國兩制，「我大聲的說，台灣人不接受」，若中國戰機再跨越台海中線，她一定下令趨離。

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