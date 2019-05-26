同室操戈韓國瑜剉咧等？ 他預告：下週有更勁爆「驚悚」的

2019-05-26 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，近日爆料韓「花天酒地」，還質疑他「上酒廊，手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？」甚至還出一道「3700=3200+500」神秘數學題要他回答。對此，資深媒體人黃暐瀚預告，「我相信下禮拜會有更勁爆的事情會爆出，這個非常驚悚但是很快就會出來」。

黃暐瀚24日在政論節目《新聞深喉嚨》說，政治是一個金字塔，總統是金字塔最頂端，因此，要上到最上面一定會被打，他認為，當韓國瑜越早讓大家知道他要選總統，當然越早變成一個靶，且是一個不定向的靶。

黃暐瀚說，到目前為止，國民黨黨內對韓國瑜的一些微詞、質疑還不算，現在還包含媒體人等政治人物以外的；甚至連去年幫韓國瑜打選戰的前高雄縣長楊秋興也都提出質疑和批評，「有些質疑也非得要有一個什麼樣的答案。」

他認為，韓國瑜被質疑，對韓粉來說根本沒差，因為「韓國瑜的韓粉，代表他們是非常支持韓國瑜」。而韓國瑜的支持者分為三大部份，第一個叫韓粉，就是韓國瑜的死忠支持者；再來是沒有韓國瑜就都不投票，還連國民黨都要下架；最後則是國民黨支持者，對於愛國民黨比愛韓國瑜還多一點點。

對於韓國瑜近日接連被爆料私生活等問題，黃暐瀚則指出，「我相信下禮拜會有更勁爆的事情會爆出來，就是說韓國瑜又怎樣又怎樣」，他還說，這件事會「非常驚悚」且很快就爆出來，他感嘆，政治真的很可怕，想登頂的人就會受到各種攻擊。

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