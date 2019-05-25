中國官媒「海峽衛視」現身台北街訪 陸委會：未核准

2019-05-25 19:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒「海峽衛視」並未獲我政府核准來台駐點採訪，不過，卻有民眾最近在台北西門町及台師大附近看見記者在路上街訪，並誘導民眾回答問題，對此，陸委會表示，將會同移民署、文化部進行查明，並作必要的處置。政府尊重並保障新聞自由，但絕不容許陸媒記者在台從事與許可目的不符、製造台灣內部分化的各種作為。

有網友指出，4月時在台師大門口等人時，看有中國媒體兩人一組，一位拿攝影機，另一位拿麥克風和黃色紙版，以街訪形式進行訪問，但紙版問題寫著「民進黨政府推動核一核二退役，你覺得？」選項為A：蔡英文罔顧民意，藐視公投；B：台灣不會缺電，不會影響經濟，兩個選項都具有既定立場。

該名網友說，上週三中午這組人又出現在台師大附近，詢問路人對卸任元首出境管制辦法的意見，這一次，他們的麥克風上寫著「海峽衛視」。

也有網友指出，4月時在西門町看到「海峽衛視」街訪，當時街訪問題為「民進黨內有官員講話越來越極端偏激，你怎麼看？」他當時便拍下照片，並貼在臉書上。

據中國的「百度百科」，「海峽衛視」是中國福建省廣播影視集團旗下的兩個衛星頻道之一，節目內容主要環繞著福建和台灣兩地文化，「把握兩岸關係脈動與世界和平發展趨勢」，背後有中共中央及中共福建省委、福建省人民政府的支持。事實上，「海峽衛視」去年5月曾在「今日海峽」節目中，公布了自製的13張「台獨份子」撲克牌，包括總統蔡英文、前總統李登輝與陳水扁等人，當時即引發議論。

據了解，目前政府開放包括新華社、人民日報、央視、中央人民廣播電台、中新社等10家媒體、31人來台駐點，而這10家媒體都是官媒，中國官媒派駐海外記者被北京政府賦予情報蒐集任務，成大政治經濟研究所教授教授洪敬富曾指出，中國官媒向來為黨國服務，在「習五條」後，兩岸存在越來越多矛盾，文化部等相關部會應在國家安全與新聞自由的平衡下，重新審視現行中媒來台駐點的相關規定。

中國官媒「海峽衛視」並未獲我政府核准來台駐點採訪，不過，卻有民眾最近在台北西門町及台師大附近看見記者在路上街訪，並誘導民眾回答問題。（取自Chung Meng Hsuan臉書）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法