韓國瑜6/1凱道造勢 黃捷喊話「想選總統先辭市長」

2019-05-25 15:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］高雄市長韓國瑜將在6月1日前往凱道，參與個人首場總統選舉造勢活動，時代力量高雄市議員黃捷今到宜蘭參與驕傲大遊行，受訪時批評韓國瑜明顯是落跑市長，議會會期到6月5日才結束，韓卻不顧市政，連完成第一個會期的底線都沒有做到，就要去競選總統，身為高雄人覺得很悲哀，韓國瑜要選應該先辭掉市長。

黃捷說，韓國瑜之前承諾過會完成這個會期的備詢，現在備詢的狀況很差就算了，連基本的要求，好好完成備詢都沒辦法，高雄人真的不希望有這樣的一個不負責任的市長，他建議韓，應該先辭掉市長，再競選總統。

談到韓國瑜已有屬意的接班人選，黃捷指出，目前還不知道韓國瑜的接班人選是誰，現在講這些也太遠，希望是一個對高雄夠了解，真的能夠推動市政的人，不過，她再度強調，韓國瑜要拚總統大位可以，先辭掉市長。

談到台北市長柯文哲說韓政治100分，經濟0分，黃捷說，跟高雄市民的感受一樣，口口聲聲說要讓高雄發大財，但看不到真正推動經濟的政策，口語的表達上大多也都是對政治的盤算。

談到被外界批為打韓小組，甚至被比喻為高雄的台北市議員王世堅，黃捷說，形象落差比較大，也沒有所謂的打韓小組，時代力量在高雄就是2席，在議會就是監督市政。

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