家鄉被過水政客玩弄 黃捷嗆韓國瑜：辭職把高雄還給市民

2019-05-24 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜23日晚間接受媒體專訪時透露，將克服帶職參選，且心中已有市長補選人選。對此，「白眼女神」高雄市議員黃捷痛批，高雄市被過水政客玩弄，要韓國瑜辭職專心他的總統大路，「把高雄還給市民」。

黃捷在臉書表示，韓國瑜昨繼瑞士不是聯合國的一員外，又有一爆炸性發言，經過了一整個月的完整鋪陳，終於決定要參選總統了，甚至連接任市長的人選都已經選好了，「我身為市民，老實說感到非常失望，也深深感受到高雄市被這樣一個過水政客玩弄的悲哀。」

黃捷說，89萬市民，在半年前相信韓國瑜，給了他機會為高雄服務，未料只過了短短150天，市長竟然就這樣揮一揮衣袖，只留下還沒找齊的局處首長、還沒成立的青年局、不知道有沒有要裁撤的毒防局、還不知道會不會成立的資訊局，甚至任內的第一本預算都還沒編。

黃捷指出，就連唯一可以稱為政績的路平，經過了這幾天，在市長標準只算積水的降雨，就已經好幾條路破功，高雄人還沒發大財，韓市長居然已經想好，未來的韓總統辦公室要設在左營軍區？

黃捷強調，「韓市長要問鼎總統大位，這是個人選擇的自由，但身為市長，如果已經無心在高雄，也覺得身為國民黨民調最高的候選人，總統大位已經唾手可得，那請韓國瑜請辭高雄市長，專心他的總統大路！

黃捷直言，「請把高雄交給專家，把高雄還給市民」。

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