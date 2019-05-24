韓國瑜已找好市長接任人選 「白眼女神」黃捷失望撂重話

2019-05-24 17:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表態想參選總統，連接任市長人選都有譜，不但引發外界議論，「白眼女神」高市議員黃捷也怒了，今天透過臉書直言，身為市民、老實說感到非常失望，深深感受到高雄市被這樣一個過水政客玩弄的悲哀。

時力高市議員黃捷在臉書發文說，韓市長昨天繼瑞士不是聯合國的一員外，又有一爆炸性發言，經過一整個月的完整鋪陳，終於決定要參選總統，甚至連接任市長的人選都已經選好了，她身為市民，老實說感到非常失望，也深深感受到高雄市被這樣一個過水政客玩弄的悲哀。

黃捷認為，89萬市民在半年前相信韓市長，給了他機會為高雄服務，然而只過了短短150天，市長竟然就這樣揮一揮衣袖，只留下還沒找齊的局處首長、還沒成立的青年局、不知道有沒有要裁撤的毒防局、還不知道會不會成立的資訊局，且甚至任內的第一本預算都還沒編。

就連唯一可以稱為政績的路平，經過了這幾天，在市長標準只算積水的降雨，就已經好幾條路破功，高雄人還沒發大財，韓市長居然已經想好，未來的韓總統辦公室要設在左營軍區？

她鄭重呼籲，韓市長要問鼎總統大位，這是個人選擇的自由，但身為市長，如果已經無心在高雄，也覺得身為國民黨民調最高的候選人，總統大位已經唾手可得，那請韓國瑜先生請辭高雄市長，專心他的總統大路！

黃捷建議，李四川副市長、葉匡時副市長都是行政歷練非常豐富的專家，他們來代理這段過渡時期，相信不會有問題，把高雄交給專家，把高雄還給市民！

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