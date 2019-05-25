萬安演習27日起實施 飛彈預警簡訊全台推播

2019-05-25 12:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕今年的「軍民聯合防空（萬安42號）演習」將於本月27日至30日間分區實施，而去年首次在中南部實施、用以模擬飛彈來襲避難措施的「空中威脅告警系統」，也將首度把預警範圍擴及至全台，屆時相關預警訊息將會推播至民眾的手機。

國防部表示，今年萬安42號演習將在本月27日至30日間分區舉行，總共可區分為北、中、南、東、澎湖、金門及馬祖等7個地區，實施時間為當天下午1點半到2點共30分鐘，用以進行防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。

國防部表示，本次萬安演習的特點在於結合國軍「漢光35號演習」，將演習運用「警報聲號」、「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等通報方式，爭取預警時間及提升偏遠地區警報的涵蓋率，並強化民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散及災害救援之作為與效能，以及增加縣市政府應變指揮中心轉移演練與驗證備援機制等。

其中，「空中威脅告警系統」的目的是模擬飛彈來襲避難措施，去年首次在中、南部實施，今年預警範圍則將拓展至全台，屆時模擬告警訊息將推播到民眾手機。

國防部提醒，演習期間將會實施人車管制，違反管制規定者將依「民防法」第25條裁罰，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

今年萬安42號演習期程，將率先於27日下午在北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣）登場；28日下午於南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）與金門地區進行；29日下午於東部地區（花蓮縣、台東縣）及馬祖地區實施；30日下午於中部地區（苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣）及澎湖地區舉行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法